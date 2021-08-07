التعليم: استمرار تلقى تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية حتى 12 أغسطس الجارى 

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال استقبال طلبات الاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020/2021، مستمرة حتى الخميس الموافق 12 أغسطس 2021.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تقدم حتى الآن 2886 طالبا وطالبة في جميع النوعيات بطلبات للاطلاع بإجمالي عدد أوراق امتحانية 6815 ورقة تمثل 110 مواد وتخصص.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020/2021، يوم الخميس الموافق 2021/7/29 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2021/8/12.