صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير ميدان مثلث الشركات بوادى القمر

جدة - نرمين السيد - أجرى محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة مفاجئة، لمتابعة مشروع "إعادة تأهيل وتطوير ميدان مثلث الشركات والحل الدائم لصرف مياه الأمطار بالميدان" بمنطقة وادى القمر بنطاق حى العجمى، بتكلفة 17 مليون جنيه إهداءاً من اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالإسكندرية، خلال مدة تنفيذ 4 أشهر.





وأوضح المحافظ، أنه تم عقد عدة لقاءات تنسيقية مع المنطقة الجغرافية وشركات البترول بالمنطقة لوضع حلول نهائية لمشكلة تراكم المياه فى النوات الشتوية بميدان مثلث الشركات والتى كانت تؤدى إلى تكدس وتعطيل الحركة المرورية به. وأشار المحافظ، إلى أن الاجتماعات نتج عنها قيام شركات البترول بالمنطقة الجغرافية بالتكفل بجميع أعمال التطوير بالميدان تحت إشراف المحافظة. وأكد المحافظ، أنه عقب إنهاء تطوير ميدان مثلث الشركات سيتم تلافى مشكلة تراكمات مياه الأمطار فى فصل الشتاء والتكدس المرورى التى عانى منها الميدان منذ عشرات السنين. وكلف بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية وجميع المرافق العامة لتسهيل كافة الأعمال ومنع تواجد أى تكدس أو تزاحم بالميدان أثناء أعمال التطوير. ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزير البترول والثروة المعدنية وجميع شركات البترول بالإسكندرية وذلك على مساهمتهم فى تطوير ميدان مثلث الشركات والجهود المجتمعية التى يقدموها لخدمة محافظة الإسكندرية.

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