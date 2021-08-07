لبحث التعاون .. وفد الجامعة المصرية اليابانية يزور القوى العاملة

ضم وفد الجامعة اليابانية عدد من أعضاء هيئة التدريس وهم كل من الدكتور سمير أحمد الصغير، والدكتور احمد راجح، والدكتور محمد فريد.
أوضح الدكتور سمير الصغير، أنه خلال الزيارة تم بحث سبل التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية ووزارة القوى العاملة فى عدة مجالات من بينها تطوير مراكز التدريب المهنى بالوزارة، والتعاون فى ملف التحول الرقمى والتكنولوجيا.
وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا إلى تطوير المهارات الذاتية للكوادر الإدارية بالوزارة، والاستفادة من دبلومة الجامعة اليابانية فى تأمين المعلومات للمتخصصين فى هذا المجال بها وبحث إعداد مذكرة التفاهم بين الجانبين.
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