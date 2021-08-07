اعتماد ضوابط تنفيذ برنامج رحلة التعلم المدمج بمحافظة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - بحثت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، مع أحمد فراج مدير التطوير التنظيمى والشئون التنفيذية بمشروع برنامج رحلة التعلم المدمج ،اليوم السبت ضوابط البدء فى تنفيذ البرنامج فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة.





وأضافت سهام، حسب بيان للمديرية، أن البرنامج يستهدف تمكين المعلمين بالمدارس الحكومية من دمج التكنولوجيا بالتعليم، وتحويل عملية التعلم من الطرق التقليدية والتعلم المباشر إلى التعلم عن بعد، لضمان استكمال العملية التعليمية بشكل معاصر يتناسب مع خطة الدولة التنموية والتحول الرقمى بهدف التعرف على مفهوم دمج التكنولوجيا فى التعليم والتمييز بين مناهج التعلم المختلفة ( التعلم عن بعد / التعلم المدمج / التعلم الإلكترونى).

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على مواصفات وخصائص بيئة التعلم الافتراضية والتمييز بين التدريس المتزامن وغير المتزامن، وتطبيق المهارات الأساسية لتهيئة البيئة التعليمية لاستخدام التكنولوجيا فى التدريس وفق مصفوفة "TIM" وتطبيق المهارات الأساسية لتمكين الطلاب من استخدام التكنولوجيا من أجل المشاركة فى التعلم وفقا لإطار عمل Triple E.