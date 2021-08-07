/644317/تحية-خاصة-لأيمن-حفني-من-جماهير-الزمالك-باستاد-الإسكندرية-تفاصيل

حرصت المجموعة القليله المتواجدة بمقصورة ستاد الإسكندرية لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام غزل المحلة، على تحية أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض، فور نزولة لأداء التدريبات مع البدلاء، وذلك في ظل ظهوره لأول مرة بقائمة الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه الزمالك في السابعة مساء اليوم، فريق المحلة بالجولة ٢٨ من مسابقة الدوري الممتاز.

فى حال مشاركة أيمن حفنى مع الزمالك، فى مباراة غزل المحلة، سيكون بذلك عاد للمشاركة مع الأبيض بعد غياب دام لمدة عامين و10 أيام، أى بمعدل 741 يوماً.

وذلك بعد آخر مشاركة لحفنى مع الزمالك رسميًا حيث تعود إلى تواجده مع الفريق فى مباراة القمة أمام الأهلى، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2019، والتى أقيمت تحديداً يوم 28 يوليو 2019، وشارك خلالها لمدة 19 دقيقة وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف دون رد.

امام عاشور

حرص إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه لغرف خلع الملابس الخاصة بفريق غزل المحلة، من أجل مصافحة زملائه السابقين والجهازين الفني والإداري للمحلة.

وقدم لاعبو المحلة والجهاز الفني التهنئة لإمام عاشور على أدائه مؤخرا مع منتخب مصر الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة غزل المحلة في إطار منافسات الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفارس الأبيض الرسمي.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة غزل المحلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي: جنش.

خط الدفاع: عبدالشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي.

خط الوسط: طارق، عبدالعزيز، شيكابالا.

خط الهجوم: زيزو، بن شرقي، سيف الجزيري.

بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:

أبوجبل، فتوح، حازم إمام، علاء، روقة، جابر، أيمن حفني، أحداد، مروان حمدي.

موعد مباراة الزمالك والمحلة

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة في الدوري

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – طارق حامد- أشرف بن شرقي – أيمن حفني- إسلام جابر- محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو”

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي