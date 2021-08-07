/644313/يوسف-أوباما-يؤازر-لاعبي-الزمالك-أمام-غزل-المحلة-في-المدرجات

حرص يوسف إبراهيم “أوباما” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد الإسكندرية، من أجل دعم زملائه في مباراة غزل المحلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب أوباما عن الزمالك أمام المحلة بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

ويواجه الزمالك في السابعة مساء اليوم، فريق المحلة بالجولة ٢٨ من مسابقة الدوري الممتاز.

حرص إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه لغرف خلع الملابس الخاصة بفريق غزل المحلة، من أجل مصافحة زملائه السابقين والجهازين الفني والإداري للمحلة.

وقدم لاعبو المحلة والجهاز الفني التهنئة لإمام عاشور على أدائه مؤخرا مع منتخب مصر الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو.

ويواجه الزمالك في السابعة مساء اليوم، فريق المحلة على ستاد الإسكندرية بالجولة ٢٨ من مسابقة الدوري الممتاز.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة غزل المحلة في إطار منافسات الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفارس الأبيض الرسمي.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة غزل المحلة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي: جنش.

خط الدفاع: عبدالشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي.

خط الوسط: طارق، عبدالعزيز، شيكابالا.

خط الهجوم: زيزو، بن شرقي، سيف الجزيري.

بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:

أبوجبل، فتوح، حازم إمام، علاء، روقة، جابر، أيمن حفني، أحداد، مروان حمدي.

موعد مباراة الزمالك والمحلة

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة في الدوري

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – طارق حامد- أشرف بن شرقي – أيمن حفني- إسلام جابر- محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو”

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي