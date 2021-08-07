/644312/حقيقة-معرفة-دلال-عبد-العزيز-لنبأ-وفاة-سمير-غانم-قبل-رحيلها

تسائل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول معرفة الفنانة دلال عبد العزيز بنبأ وفاة زوجها الفنان سمير غانم قبل رحيلها، وربط بعضهم سبب وفاتها بحزنها على وفاة زوجها، لذا يكشف دوت الخليج حقيقة علم دلال بوفاة غانم.

حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بسمير غانم

صرحت الفنانة إلهام شاهين بتفاصيل زيارتها للفنانة دلال عبد العزيز قبل رحيلها، وأشارت إلى أن الأخيرة لم تكتشف وفاة زوجها سمير غانم حتى لفظت أخر أنفاسها، فقالت: “مكانتش تعرف أن سمير توفي، أنا كنت قاعدة جمب دنيا بنتها وبسألها على إيمي، ردت دلال وقالت إيمي قاعدة جمب سمير ما أنتِ عارفة روحها فيه، وفي لحظة جمعت وعرفت أنها متعرفش حاجة”.

وتابعت شاهين: “ماتت وهي متعرفش أن سمير مات، ومكانتش بتتكلم كتير، لأنها حاطة الأكسجين، ومش المفروض إنها تعمل مجهود”.

وفاة الفنان سمير غانم

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق بع اليوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.

موعد جنازة دلال عبد العزيز

الجدير بالذكر أن الاعلامي رامي رضوان كشف عن تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتب: «لا أراكم الله مكروه في عزيز .. صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس .. والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر .. نسألكم الفاتحة والدعاء».