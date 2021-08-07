/644311/خبط-في-الرصيف-إصابة-6-اشخاص-في-حادث-ميكروباص-بطريق-الكريمات

شهد الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات، اليوم ، إصابة 6 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف، بحوالي 10 كيلو في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

الدفع بـ 3 سيارات إسعاف

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة بالرصيف على الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلو في اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الواقعة و أتضح أن المصابين وهم:

أسماء المصابين

«مدحت ماهر يونان، 52 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالوجه، وأحمد كمال محمد 41 سنة مصاباً بجرح قطعي بالوجه وكدمات بالجسم ومحمود يوسف محمود 24 سنة، مصابا باشتباه كسر بالضلوع».

كما أصيب أحمد مصطفى عبد العظيم 26 سنة، مصاباً باشتباه كسر الساق الأيسر، وحسين أحمد إبراهيم 44 سنة، مصاباً باشتباه كسر في العمود الفقري، ومحمود محمد محمود 26 سنة، مصابا بجروح وكدمات بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.