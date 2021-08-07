/644308/النائبة-مي-كرم-جبر-بعد-نتائج-الأولمبياد-المزيد-من-الأحلام-في-الطريق-والغد-لن-يكون-إلا-ما-يليق-بنا

قالت النائب مي كرم جبر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب:"شرفنا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بحضور اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي ، وسألته مباشرة عن مشروع البطل الأوليمبي وخطوات الدولة نحوه ، خصوصًا وأنه يعمل على فتح مجالات جديدة أمام الشباب كي يحققوا نجاح مما يعزز إحساس الانتماء لديهم ، ومن جانب أخر يعلى من اسم مصر دوليًا" .

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جاء ذلك فى حديث لها عبر الصفحة الرسمية بها علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوكمتابعة:"-رد الوزير قائلاً بوضوح شديد ( مشروع البطل الأولمبي هو مشروع دولة متكامل ، نعمل على تحقيقه بكل جهد ولن نتخلى عنه أبدًا ).

ولفتت عضو مجلس النواب إلي أن هذا النهج من منطلق اهتمام اللجنة بعقد عدة اجتماعات لمناقشة بند " القوة الناعمة وتأثيرها على الأمن القومي " والذي كانت النائبة مي كرم جبر قد تقدمت بطلب بإضافته ضمن خطة عمل اللجنة ،وكان أول إضافة لخطة عمل اللجنة ولقى موافقة بإجماع أعضاء اللجنة .

دوت الخليج يرصد حديث النائبة مي كرم جبر بشأن الأولمبياد

وواصلت حديثه بقولها:"دورنا هو أن نتعاون ونطمئن جيدًا أن الدولة تسير نحو النور .. حتى وإن لم نفصح جهرًا لكننا لا يهدأ لنا بال ...المزيد من الأحلام في الطريق والغد لن يكون إلا ما يليق بنا".

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