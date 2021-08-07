/644307/العثور-على-جثة-شاب-متحللة-داخل-شقة-سكنية-في-الغردقة

عثر أهالي منطقة حي العرب، وسط مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، على جثة متحللة لشاب يبلغ من العمر 35 عامًا، داخل إحدى الشقق السكنية في المنطقة، وعلى الفور تم إخطار شرطة النجدة، واستدعاء سيارة اسعاف تولت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة شاب متحللة داخل شقة سكنية بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة متحللة لشاب يبلغ من العمر 35 عامًا في منطقة حي العرب وسط مدينة الغردقة، و انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ ، لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة.

نقل الجثة إلى المستشفى

كما تم استدعاء سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات رجال المباحث الجنائية بشأن الواقعة، وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة.

فريق بجث جنائي

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي، ضم كل من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الغردقة، لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، من كشف ملابسات العثور على جثة إحدى الفتيات داخل عيادة طبيب بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة .

في نفس السياق نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ،مساعد وزير الداخلية،بمشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن البحيرة، أن وراء ارتكاب هذة الجريمة فتاة وعاملين مقيمان بدائرة مركز كفر الدوار.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق اعترفوا بارتكاب الجريمة وقررت المتهمة الأولى أنها صديقة المجني عليها وأنه خلال أداء المجني عليها الإمتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها فـي العيادة ولرغبتها فـي الاستمرار بالعمل بالعيادة بدلاً منها قررت التخلص منها بقتلها وفي سبيل ذلك استعانت بالمتهم الثاني “أحد أقربائها”والذي استعان بالمتهم الثالث لارتكاب الجريمة نظير مبلغ مالي لكل منهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .