«المرض يكشف سر الخيانة»..دعوى خلع لـ«نادية» فى مصر الجديدة

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«شوفته بيخوني قدام عيني على سريري».. بهذة الكلمات رفعت الزوجة«نادية» صاحبة الـ 26 عامًا ،دعوي خلع ضد زوجها «أيمن» أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة

عندك تهيؤات ولازم تتعالجي

قالت الزوجة لمراسلة «دوت الخليج» داخل محكمة الأسرة مصر الجديدة، بعد 5 سنوات من الزواج ، أنجبنت منه طفل 3 سنوات، وفي يوم كنت خارج المنزل ولما رجعت مرة أخرى لقته بيخوني في غرفة نومي وعلي سريري، ولما اتكلمت معه راح قال ليا أنتى مجنونة لازم تروحى عن الدكتور جبتى من فين الكلام دة .. محديش معايا في الأوضة.. أنتي عندك تهيؤات ولازم تتعالجي».

أجبرني اللجوء للقضاء

وأشارت الزوجة في تصريحات خاصة لـ« دوت الخليج»:« أنها لم تتوقع يومًا أن تنتهي حياتها الزوجية داخل محاكم الأسرة ،ولكن رفض زوجي الطلاق.. وأجبرني اللجوء للقضاء ، خاصة أنها لن تتقبل الإستتمرار معه»

مرض أبني

وأكملت الزوجة لـ« دوت الخليج»:« أثناء تعرض أبني لمرض شديد توجهت إلى منزل أسرتي لتساعدنى والدتي في علاجة.. خاصة لأنى ليس عندي أي خبرة الكافية فهو أبني الأول، ولم أحدد لزوجي المده الذى سأقضيها لدي أسرتي ،ولذلك كان سببا لكشف خيانته.. وبعد 10 أيام توجهت للمنزل.. بالصدفة الي شقتي لأخد بعض متعلقاتي، ولم أخبر زوجي بموعد رجوعي.

نايم معها على سريري

تابعت الزوجة لـ« دوت الخليج»:« وكانت الصدمة الكبيرة.. عندما شاهد زوجى مع فتاة أخرى على سريري ، وعندما حاولت صراخ لفضحه كتم أنفاسي وحاول يخنقني.. وخرجت من منزل وكأنني فاقدة الوعي تمامًا ، وعندما واجه والدي أنكر ،وعندما طلبت الطلاق بالمعروف مع احتفاظي بحقوقي رفض، فتوجهت إلى محكمة الأسرة مدينة نصر لرفع دعوى خلع ضده.