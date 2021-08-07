644318 /644318/محافظ-الدقهلية-يكلف-رئيس-مركز-ومدينة-الجمالية-ببحث-حالة-مواطنا-حاول-إلقاء-نفسه-من-أعلى-برج-الاتصالات والمحافظ يأمر بحل جميع مشكلاته ويتصل هاتفيا به للإطمئنان عليه.. 06:44 م - السبت 7 أغسطس 2021 كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة الجمالية ببحث حالة المواطن أ.ص.س. من مدينة الجماليه والذى صعد أعلى برج الإتصالات عصر يوم الخميس الماضي محاولا الإنتحار من أعلى البرج وتم إنقاذه، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية أوضح رئيس المركز أنه تم التواصل مع المواطن على الفور وإستقباله بمجلس المدينة لبحث المشاكل التى يعانى منها وحلها بحضور السيد النائب محمد خالد عضو مجلس النواب بالجمالية والساده مدير التضامن الإجتماعى ومدير الإدارة التعليميه ومدير الإدارة الصحيه ومدير التموين بالجمالية.. دوت الخليج يرصد محافظ الدقهلية يكلف رئيس مركز ومدينة الجمالية ببحث حالة مواطنا حاول إلقاء نفسه من أعلى برج الاتصالات هذا وقد أجري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إتصالا هاتفيا بالمواطن المذكور أثناء حضوره بمجلس المدينه ليطمئن علي ما تم من إجراءات بشأن مشكلاته وحلها.. حيث تم علي الفور صرف مبلغ 1000جنيه إعانه مالية عاجلة وتقرر صرف مبلغ 300جنيه شهريا لمدة 6شهور من التضامن الإجتماعي وعمل كشك له لتوفير حياة كريمة له وتقرر تسجيله على برنامج تكافل وكرامه وتقرر إعفاء أولاده من المصروفات الدارسية، كما تقرر بحث إضافة زوجته على بطاقة التموين الخاصه به وكذلك تقديم الكشف والعلاج المجانى له وأسرته بمستشفى الجماليه فى حالة أى إصابه أومرض. تابع موقع دوت الخليج علي

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