/644316/فشل-تنفسي-مستشار-رئيس-الجمهورية-يكشف-عن-أسباب-وفاة-دلال-عبد-العزيز

نعى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، الفنانة دلال عبدالعزيز موضحا ان وفاتها جاءت نتيجة تداعيات مرض كورونا، وما ينتج عنه من فشل تنفسي وتليفات في الرئة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة cbc مؤكدا أن أزمة كورونا تسببت في فقدان عدد كبير من المواطنين والأطباء والكوادر الطبية والفنانين، مشددًا على أن الدولة اهتمت بجميع مصابي كورونا ووفرت كافة الإمكانيات والطاقات البشرية والمؤسسية وأجهزة التنفس الصناعي، موضحًا أن تجربة مصر في التعامل مع كورونا كانت رائدة.

وتابع أن الفنانة دلال عبدالعزيز أصيبت بتليفات كبيرة في الرئة، موضحًا أن الإصابة بالالتهاب الرئوي ليست مرتبطة بكورونا فقط، وإنما تحدث نتيجة الإصابة بالالتهابات الفيروسية وحتى بعض حالات الإنفلونزا العادية قد تنتهي بهذه المشكلة، مشيرًا إلى أن التليفات الرئوية تحدث في بعض الحالات نتيجة الالتهاب الرئوي الشديد.