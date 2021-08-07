السفير المصري في اليابان يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز السلام بين...

قام أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، بزيارة مدينة "هيروشيما" لحضور مراسم إحياء الذكرى السادسة والسبعون لضحايا القنبلة الذرية، والتي ترأسها "سوجا يوشيهيدي" رئيس وزراء اليابان. وبهذه المناسبة قام السفير المصري ويرافقه رئيس المكتب الثقافي في طوكيو د. هاني الشيمي بزيارة جامعة هيروشيما؛ حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مركز السلام في جامعة الجلالة بالتعاون مع الجامعة اليابانية.

وفي كلمته التي ألقاها خلال مراسم التوقيع ذكر البروفيسور "ميتسو اوتشي" رئيس جامعة هيروشيما أن اتفاق التعاون المُبرم بين جامعته وجامعة الجلالة هو حجر الأساس الذي سيتم البناء عليه لتعزيز التبادل الأكاديمي العلمي والثقافي بين الطرفين وأن مركز السلام في هيروشيما المؤسس منذ عام ١٩٧٥ سيوفر كافة أوجه التعاون ونقل الخبرات والدراسات مع مركز السلام بالجلالة.

كما أكد السفير أيمن كامل خلال اللقاء على أهمية إنشاء مركز السلام في هذا التوقيت الذي يسعي فيه العالم إلى نشر ثقافة السلام والتسامح والترويج لمفاهيم نبذ التطرف والعنف؛ مُبرزاً حرص مصر الدائم على تبني قيم السلام في سياستها الخارجية ودفع جهود التسوية السلمية للنزاعات في مختلف أنحاء العالم وترسيخ قيم نبذ التطرف والعنف، ومُشيراً إلى أن من آخر الجهود المصرية في هذا الصدد هو اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في يناير 2021 قراراً تقدمت به مصر لتعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية.

وكانت جامعة الجلالة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف حيدر قد وافقت على إنشاء مركز السلام بمقر الجامعة الجديد على غرار المركز الرئيسي بجامعة هيروشيما.