وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يشيدان بمصنع ”بيراميدز” أكبر مصنع لإنتاج...

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، مصنع بيراميدز والذي يعد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في الشرق الأوسط، والمقام حديثا في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأشاد "وزير التنمية المحلية " و " محافظ بورسعيد " بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع، حيث يعد من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد، ويسهم فى رفع اسم مصر عاليا، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ، مؤكدين على ضرورة دعم هذا الكيان الصناعى العملاق الذي يسهم فى دعم الاقتصاد للدولة وفتح أسواق مصرية بالشرق الأوسط من خلال التصدير لدول فلسطين والمغرب و ليبيا وغيرها

ويقام المصنع على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز الـ 3 مليارات جنيه، وبدأ إنتاجه عام 2019، ويعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا، ووصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة، وينتج المصنع إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير التنمية المحلية اليوم ، فى إطار زيارة موسعة للوقوف ميدانيا على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية و افتتاح مشروعات خدمية أخرى