224 رحلة جوية روسية فى الطريق للقاهرة والغردقة وشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال عصام على الخبير السياحى، اليوم السبت، إن الوكالة الفيدرالية للنقل الجوى فى روسيا، أصدرت تصاريح لـ 224 رحلة إلى مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ رسميا، بداية من 9 أغسطس القادم لمنظمى الرحلات الجوية بما فى ذلك، Azur Air و Nordwind، وخطوط Ural الجوية، و Smartavia و S7، و Pobeda، حيث حصلت شركة "بوبيدا" على إذن للسفر إلى الغردقة وشرم الشيخ من موسكو، 7 مرات فى الأسبوع بإذن من سلطات الطيران المصرية.





وأضاف الخبير السياحى، حصلت شركة S7 على إذن للسفر إلى الغردقة وشرم الشيخ من موسكو، وكذلك جوكوفسكى بالقرب من موسكو، 7 مرات فى الأسبوع أيضًا، وتخطط شركة النقل للطيران إلى مناطق شرم الشيخ 3 من 14 مطارًا إقليميًا، بما فى ذلك نوفوسيبيرسك، تيومين، يكاترينبورغ، نيجنى نوفغورود، تشيليابينسك.

وأعلنت شركة الطيران عن 16 رحلة إلى الغردقة، بما فى ذلك جوكوفسكى بالقرب من موسكو وبيرم وسامارا، ويسمح بتسع رحلات أخرى إلى القاهرة.

بينما سُمح لشركة إيروفلوت برحلات جوية إلى الغردقة من موسكو 7 مرات فى الأسبوع.

وأعلنت شركة Rossiya التابعة لشركة Aeroflot ، والتى كانت أول شركة طيران محددة، عن 14 رحلة إلى شرم الشيخ، بما فى ذلك رحلات من قازان وبيرم وأوفا وإيكاترينبرج، وتم الإعلان عن 13 رحلة جوية إلى الغردقة، من بين مدينتى المغادرة - أومسك ونوفوسيبيرسك.

تخطط شركة Ural Airlines أيضًا لرحلات إقليمية إلى شرم الشيخ لثلاث مناطق من 14 مدينة، بما فى ذلك Minvody و Belgorod و Voronezh و Kazan و Yekaterinburg و Krasnodar وغيرها، وكذلك من جوكوفسكى بالقرب من موسكو.

ويتم التخطيط أيضًا للمغادرة إلى الغردقة من نفس المطار، وكذلك من 15 منطقة، على سبيل المثال، من فورونيج وبلغورود.

وتخطط شركة نوردويند السياحية Pegas أيضًا لتنظيم رحلات إلى شرم الشيخ من 14 منطقة، بما فى ذلك كيميروفو، وكالينينجراد، وإيكاترينبرج وسامارا فى الغردقة، ويكون نطاق الرحلات المعلنة أكبر - 16 مدينة، ويتم التخطيط للرحلات الجوية من بيرم 7 مرات فى الأسبوع.

ولدى Azur Air أيضًا خطط جادة لشرم الشيخ والغردقة - بالضبط 40 مدينة مع تغطية فى كلا المنتجعين بدءًا من فلاديفوستوك وبيتروبافلوفسك-كامتشاتس إلى أرخانجيلسك ، وكذلك مطار جوكوفسكى بالقرب من موسكو، من الأخير، تخطط شركة النقل الجوى لإرسال 7 رحلات فى الأسبوع، حسب المنطقة.

وتقتصر "رويال فلايت" على طلبات رحلتين إلى الغردقة - من جوكوفسكى، وكذلك من سورجوت، وفى القاهرة حصل على إذن للطيران "نورد ستار".

وتخطط Smartavia للسفر إلى شرم الشيخ من كالينينجراد وسامارا، وإلى الغردقة من كالينينجراد وسامارا.