علاء عابد : بنت مصر تعيد البسمة للرياضة المصرية

جدة - نرمين السيد - هنأ النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، والشعب المصرى العظيم بفوز لاعبة الكاراتيه فريال أشرف بأول ميدالية ذهبية لمصر فى طوكيو 2020.





وأكد النائب علاء عابد، أن تتويج اللاعبة المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية اليوم، أعاد البسمة على وجوه المصريين قائلا: "بنت مصر تعيد البسمة للرياضة المصرية وللجماهير المصرية.

وحصلت مصر على 6 ميداليات فى أولمبياد طوكيو 2020، وهى تعد أعلى حصيلة متنوعة من الميداليات فى دورة واحدة حققتها مصر.

ولفت النائب علاء عابد، إلى أن حصول اللاعبة فريال أشرف على الميدالية الذهبية، فى اليوم قبل الأخير لأولمبياد طوكيو يؤكد على أن المصريين قادرين على صنع المعجزات حتى فى اللحظات الأخيرة.

وأشاد عابد، بما قامت به البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وحصولها على عدد 6 ميداليات، مؤكدًا أنها للمرة الأولى منذ عام 1928 لم تحصد فيه مصر ذلك العدد من الميداليات.

وقد فازت مصر بـ6 ميداليات منها ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية فى طوكيو 2020، وكانت من نصيب هداية ملاك فى التايكوندو وزن أقل من 67 كجم ، والثانية لسيف عيسى فى التايكوندو وزن أقل من 80 كجم، والثالثة لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" فى المصارعة الرومانية وزن 67 كجم، والرابعة لجيانا لطفى فى الكاراتيه وزن أقل من 61 كجم، والخامسة لأحمد الجندى فى الخماسى الحديث، والسادسة لفريال أشرف فى الكاراتيه.