سفير مصر باليابان يهنئ فريال أشرف وجيانا فاروق بذهبية وبرونزية طوكيو

جدة - نرمين السيد - قدم أيمن كامل السفير المصرى لدى اليابان أيمن التهنئة إلى البطلتين فريال أشرف وجيانا فاروق، بعد أن رفعتا اسم مصر عاليا وحصدتا ميداليتين ذهبية وبرونزية، خلال منافسات الكاراتيه بالأولمبياد، وذلك فى إطار الدعم والمساندة لأبطال مصر المشاركين فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.





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