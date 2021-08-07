النائب أحمد مهنى : مصر حققت رقما غير مسبوق فى الدورة الأولمبية

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصرى، بما قامت به البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو، وحصولها على عدد 6 ميداليات، قائلا : "مصر حققت رقمًا قياسيًا وتستطر بإنجازاتها تاريخا غير مسبوق فى تاريخ مشاركات مصر الدورة الأولمبية، متابعًا : "إنه للمرة الأولى منذ عام 1928 تحصد مصر ذلك العدد من الميداليات".





وتقدم "مهنى": "بخالص التهانى لللاعبين وهم فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، وحصولها على الميدالية الذهبية، واللاعب أحمد الجندى، فى الخماسى الحديث وحصوله على الميدالية الفضية، واللاعبين هداية ملاك وسيف عيسى فى التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه، وحصولهم 4 ميداليات برونزية. كما أشاد "مهنى"، بلاعبى المنتخب الوطنى لكرة اليد واحتلاله المركز الرابع بأولمبياد طوكيو، قائلا: "تمثيل مصر فى المحافل الدولية والحصول على الميداليات والوصول للمراكز الأولى هو تأكيد على اهتمام مصر بشبابها، ونجاح للمنظومة الرياضية فى مصر وبناء للإنسان المصرى"، مضيفا أن البعثة المصرية قفزت للمركز الـ 53 فى ترتيب الدول المشاركة الذى تتصدره البعثة الصينية برصيد 87 ميدالية، ثم أمريكا برصيد 107 ميدالية ثم اليابان.

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