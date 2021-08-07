فيديو.. حوار الإعلامى كامل عبد الفتاح مع أيمن عدلى فى كنوز الوطن

جدة - نرمين السيد - حل الإعلامى الكبير كامل عبد الفتاح، ضيفا على برنامج "كنوز الوطن"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، عبر "أخبار مصر" بالتليفزيون المصرى.





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