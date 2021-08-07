الأنبا أغاثون يرسم 6 كهنة جدد بإيبارشية مغاغة

جدة - نرمين السيد - وضمت الأسماء :

1- الشماس خيرى مجدى ذكى كاهناً باسم القس نوفير على مذبح كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبسخيرون القلينى بقرية قفادة.

2- الشماس بيشوى مكرم راغب كاهناً باسم القس أغابيوس على مذبح كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية العباسية.

3- الشماس جرجس اسحق جرجس كاهناً باسم القس فليمون على مذبح كنيسة القديس الأنبا ابرآم بقرية برطباط.

4- الشماس أبانوب القمص عبد المسيح جابر كاهناً باسم القس بافلى مذبح كنيسة الشهيدة أبو سيفين والقديس الأنبا بيشوى بقرية الزورة.

5- الشماس سامى عجايبى شلبى كاهناً عاماً باسم القس متاؤس على القرى التابعة لكنيسة البابا أثناسيوس الرسولى بقرية إبراهيم عبدالسيد.

6- الشماس شنودة نصحى عياد كاهناً عاماً باسم القس ميصائيل على القرى والعزب التابعة لكنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة أبوغطاس. وألقى الأنبا أغاثون عظة القداس بعنوان "معرفة الله الحقيقية أوالمظهرية"، كما أكد على أن تعهد الآباء الكهنة الذى يقال أثناء السيامة هو قسم أمام مذبح الله، والكهنوت ورئاسته، والشعب، للالتزام لكل حرف جاء فيه، وأنه ليس فى سلطان أحد أن يغير حرف فى إيمان الكنيسة، وأنه فى سيامة الآباء الكهنة نعيد تذكر التعهد الذى قام به الآباء فى سيامتهم سابقًا.

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