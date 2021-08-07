«بنت مصر تعيد البسمه للرياضه المصرية»..نواب البرلمان يهنئون  البطلة "فريال أشرف" بالميدالية الذهبية

/644305/بنت-مصر-تعيد-البسمه-للرياضه-المصريةنواب-البرلمان-يهنئون- البطلة-فريال-أشرف-بالميدالية-الذهبية

هنأ نواب البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة المهندس مصطفي مدبولي، بمناسبة،البطلة "فريال أشرف" بالميدالية الذهبية في نهائي الكاراتيه وزن أكثر من 61 كيلو جرام بعد ما فازت على "إرينا زارتسكا" من دولة أذربيجان بنتيجة 2/ صفروبهذا تكون "فريال" أول رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية ليكون إجمالي عدد الميداليات المصرية في أولمبياد طوكيو 6 ميداليات.. 4 برونز، واحدة فضة، وواحدة ذهب..

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن فوز لاعبة الكاراتيه فريال أشرف بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020، إنجاز تاريخي في ظل رعاية غير مسبوقة للرياضة المصرية والرياضيين من الرئيس عبدالفتاح السيسي .

نواب البرلمان والبطلة فريال أشرف

وأكد رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الانجاز الذي حققته فريال أشرف يأتي استمرارا لتفوق المرأه المصريه في كل المجالات، بفضل دعم القيادة السياسية التي أعطت المراة حقوق لم تشهدها من قبل موجها التهنئة لها وللاعب احمد الجندي صاحبة الفضية الثانية للفراعنة في الألعاب الأولمبية بعدما اقتنص أحمد الجندي الفضة في الخماسي الحديث.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بحصول مصر علئ 6 ميداليات في طوكيو 2020 وهي تعد أعلي حصيلة متنوعة من الميداليات في دورة واحدة حققتها مصر، لافتا إلي أن نتائج مصر رفعت تصنيفا العالمي أكثر من ٣٠ مركز بعد حصولنا علي ذهبية وفضية .

وهنأ النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللجنه الاولمبية والشعب المصري العظيم بفوز لاعبة الكاراتيه فريال أشرف بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020.

وأكد النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي، أن تتويج اللاعبة المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية اليوم أعاد البسمة على وجوه المصرين قائلا: بنت مصر تعيد البسمه للرياضه المصريه وللجماهير المصرية ، مشيرا إلى أن حصد مصر 6 ميداليات في طوكيو 2020 تعد أعلي حصيلة متنوعة من الميداليات في دورة واحدة حققتها مصر.

وأكد النائب علاء عابد، اللاعبة فريال اشرف حصدت في اليوم قبل الاخير لاولمبياد طوكيو علي الميدالية الذهبية مما يؤكد أن المصريين قادرين على صنع المعجزات حتي في اللحظات الأخيرة.

وقد فازت مصر ب ٦ ميداليات منها ذهبية وفضية اليوم و٤ ميداليات برونزية في طوكيو 2020 أولاها كانت من نصيب هداية ملاك في التايكوندو وزن أقل من 67 كجم ،والثانية لسيف عيسى في التايكوندو وزن أقل من 80 كجم ، والثالثة لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم ، والرابعة لجيانا لطفي في الكاراتيه وزن أقل من 61 كجم.