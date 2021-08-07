/644304/إسعاد-يونس-للراحيلين-دلال-عبد-العزيز-وسمير-غانم-كملو-أسطورة-حبكم-هناك

نعت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس الراحلة دلال عبد العزيز بعدما توفت صباح اليوم السبت، مسلطة الضوء على قصة الحب التي جمعت دلال بسمير غانم مؤكدة على تماسك هؤلاء الثنائي لدرجة أن دلال لم تتحمل مفارقته فلاحقته.

دوت الخليج يرصد رسالة إسعاد يونس لدلال عبد العزيز بعد رحيلها

كتب إسعاد يونس عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديويها “انستجرام”، مرفقة صورة تجمعها بدلال عبد العزيز: “و كأني بشبع من طلتك قبل ما تسيبينا , كنت متأكده انك لو خُيرتي، حاتفضّلي تكوني معاه، وهكذا شاء ربك”.

وانتقلت إسعاد بحديثها حول قصة حب سمير غانم لدلال عبد العزيز، فقالت: “إيه أسطورة الحب و الخير الجميلة دي؟، إيه الاتنين اللي شبه الملايكة دول؟، قولا و فعلا و شكلا و روحا؟، و إيه النهاية الحزينة جدا قوي خالص دي؟، اللهم لا اعتراض إرضاء ليك و استسلاما لمشيئتك، لكن، أستغفر الله العظيم، حزن ما بعده حزن، كل اللي نقدر نقوله بناتك في عينينا و قلوبنا، هما و أزواجهم و حفيدتك، سلمي علي سمير و كوني جنبه في الجنة بإذن الرحمن، كملوا الأسطورة هناك، لأنكم خططتم حروفها علي الأرض بمعاني عمق المحيط.”.

رحيل الفنانة دلال عبد العزيز

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام، فكتب:"والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".