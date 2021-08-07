/644300/تعليق-مثير-من-رئيس-السباحة-على-توديع-فراشات-مصر-الأولمبياد

علق ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة ، على المنتقدين للأداء المصري في أولمبياد طوكيو 2020 خاصة بعد توديع فريدة عثمان المنافسات من الأدوار الأولى بعدما كانت ضمن المرشحين لنيل ميدالية للبعثة المصرية في اليابان، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وسخر ياسر إدريس من بعض المنتمين للسباحة والذين أنتقدوا خروج البعثة المصرية بلا ميداليات في السباحة بعد الأداء الغير مرضي للفراشة المصرية " فريدة عثمان".

تعليق مثير من رئيس السباحة على توديع فريدة عثمان الأولمبياد

وقال ياسر إدريس عبر الفيس بوك: "كلمتين مش قادر ماقولهومش، مدرسين الألعاب اللي عاملين خبراء في جميع الالعاب علي سبيل المثال أنتوا أتعلمتوا السباحه زي فريد الأطرش علي الارض الايد اليمين مع الرجل الشمال".

وواصل :"أرحمونا من الفتي ولا بتفهموا في السباحه ولا الغطس ولا كره الماء ولا السباحه التوقيعية".

يأتي هذا بعد توديع أبطال مصر في السباحة منافسات أولمبياد طوكيو2020 بدون الحصول على ميداليات بإجمالي الألعاب.

ترتيب الدول العربية في أولمبياد طوكيو

قطر – الأول عربيا – 39 عالميا – 2 ذهبية – برونزية

مصر – الثاني عربيا – 53 عالميا – 1ذهبية – 1 فضية – 4 برونزية

تونس – الثالث عربيا – 57 عالميا – 1 ذهبية – 1 فضية

المغرب – الرابع عالميا – 63 عالميا – 1 ذهبية

الأردن – الخامس عربيا – 74 عالميا – 1 فضية – 1 برونزية

البحرين – السادس عربيا – 76 عالميا – ا فضية

السعودية – السادس عربيا مكرر – 76 عالميا مكرر – 1 فضية

الكويت – السابع عربيا – 85 عالميا – 1 برونزية

سوريا – السابع عربيا مكرر – 85 عالميا مكرر – 1 برونزية

ترتيب مصر في جدول ميداليات الأولمبياد

احتلت مصر المركز الـ 53 في جدول ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعدما كانت في المركز الـ ٨٠.

وساعد تتويج أبناء النيل في منافسات اليوم بأولمبياد طوكيو بـ ميداليتين، حيث توجت فريال أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتية، وأحمد الجندي بالفضية في منافسات الخماسي الحديث.