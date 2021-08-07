/644299/النائبة-رانيا-الحزايرلى--غياب-الرقابة-واستهتار-المواطنين-سبب-انهيار-العقارات-المستمر

قالت النائبة رانيا الجزايرلى ، عضو مجلس النواب ، تعليقا على انهيار مبنى سكنى بالإسكندرية اليوم ، أن انهيار العقارات المستمر، خاصة بمحافظة الإسكندرية، يرجع إلى حالة الفوضى التى اجتاحت المحافظة أثناء ثورة ٢٥ يناير، خاصة فى تعلية المبانى وبناء مبانى كثيرة بدون تصاريح ، وهذا ما يؤدي إلى هذه الكواراث التى نراها كل يوم .

وإضافة البرلمانية فى تصريح ل "دوت الخليج" ، أن سبب انهيار المباني القديمة ، هو استهتار المواطنين بارواحهم،و بالاحكام القضائية التى تصدر بالازالة أو بالترميم، ويتكاسلوا عن تنفيذ القرارات والأحكام .

دوت الخليج وحديث النائبة رانيا الجزايري عن انهيار العقارات

واكدت، الجزايرلى، على ضرورة استمرار الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية، وتنفيذ قرارات الإزالة ومتابعة إجراءات الترميم بشكل مكثف وحازم ، حفاظا على على ارواح المواطنين.

هذا، وقد شهد حي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم بشارع عرابي خلف حمام الورشة، دون إصابات.

وذكرت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل الوزارة، أن غرفة عمليات المحافظة تلقت إشارة بانهيار عقار بشارع عرابي خلف حمام الورشة بحي الجمرك.

وأضاف البيان أنه على الفور توجه فريق الإغاثة بإدارة الجمرك، بقيادة محمد حامد الي موقع البلاغ للمعاينة والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من ارضي ودورين وانهيار العقار بالكامل على سيارة توكتوك والعقار خالي من السكان.