/644295/النائب-علاء-عابد-عن-فوز-فريال-أشرف-بالذهبية-بنت-مصر-تعيد-البسمه-للرياضه-المصرية

هنأ النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللجنه الاولمبية والشعب المصري العظيم بفوز لاعبة الكاراتيه فريال أشرف بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020.

وأكد النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي، أن تتويج اللاعبة المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية اليوم أعاد البسمة على وجوه المصرين قائلا: بنت مصر تعيد البسمه للرياضه المصريه وللجماهير المصرية ، مشيرا إلى أن حصد مصر 6 ميداليات في طوكيو 2020 تعد أعلي حصيلة متنوعة من الميداليات في دورة واحدة حققتها مصر.

وأكد النائب علاء عابد، اللاعبة فريال اشرف حصدت في اليوم قبل الاخير لاولمبياد طوكيو علي الميدالية الذهبية مما يؤكد أن المصريين قادرين على صنع المعجزات حتي في اللحظات الأخيرة.

النائب علاء عابد وفوز فريال أشرف

وقد فازت مصر ب ٦ ميداليات منها ذهبية وفضية اليوم و٤ ميداليات برونزية في طوكيو 2020 أولاها كانت من نصيب هداية ملاك في التايكوندو وزن أقل من 67 كجم ،والثانية لسيف عيسى في التايكوندو وزن أقل من 80 كجم ، والثالثة لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم ، والرابعة لجيانا لطفي في الكاراتيه وزن أقل من 61 كجم.