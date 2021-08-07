/644294/ترتيب-الدول-العربية-في-جدول-ميداليات-أولمبياد-طوكيو-2020

قفزت مصر قفزة تاريخية، فى جدول ميداليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد تتويج فريال أشرف بطلة مصر في الكارتية بالميدالية الذهبية وحصد أحمد الجندي فضية الخماسي الحديث ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدول العربية في جدول ميداليات أولمبياد طوكيو 2020

قطر – الأول عربيا – 39 عالميا – 2 ذهبية – برونزية

مصر – الثاني عربيا – 53 عالميا – 1ذهبية – 1 فضية – 4 برونزية

تونس – الثالث عربيا – 57 عالميا – 1 ذهبية – 1 فضية

المغرب – الرابع عالميا – 63 عالميا – 1 ذهبية

الأردن – الخامس عربيا – 74 عالميا – 1 فضية – 1 برونزية

البحرين – السادس عربيا – 76 عالميا – ا فضية

السعودية – السادس عربيا مكرر – 76 عالميا مكرر – 1 فضية

الكويت – السابع عربيا – 85 عالميا – 1 برونزية

سوريا – السابع عربيا مكرر – 85 عالميا مكرر – 1 برونزية

ترتيب مصر في جدول ميداليات الأولمبياد

احتلت مصر المركز الـ 53 في جدول ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعدما كانت في المركز الـ ٨٠.

وساعد تتويج أبناء النيل في منافسات اليوم بأولمبياد طوكيو بـ ميداليتين، حيث توجت فريال أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتية، وأحمد الجندي بالفضية في منافسات الخماسي الحديث.

مشوار تأهل فريال أشرف إلى نهائي منافسات الكاراتية

تمكنت المصرية فريال أشرف التغلب على نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وكانت قد حققت فريال أشرف الفوز في أول مباراتيين بالمجموعة الثانية، على بطلي الصين وسويسرا.

وفي المباراة الثالثة تعرضت فريال أشرف للهزيمة أمام بطلة إيران.

وتعادلت في المباراة الرابعة والأخيرة مع بطلة الجزائر.

وبتلك النتجية تأهلت فريال أشرف إلى الدور نصف النهائي من المنافسات.

ثم تأهلت إلى الدور نصف النهائي أمام نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا

ونجحت فريال في تحقيق الفوز على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر في منافسات الكاراتيه، بعدما فازت المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية.