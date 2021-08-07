/644293/بعد-انهيار-عقار-بالإسكندرية-اليوم- -إيهاب-منصور-يطالب-بتعيين-مهندسين-وفنيين-لمراجعة-قرارات-الإزالة-والترميم-للمبانى-القديمة

وأضاف البرلمانى فى تصريح ل "دوت الخليج" ، أن العديد من المباني تصدر لها قرارات ترميم أو إزالة، نظرا لخطورتها على السكان، ولكن لا تنفذ بسبب عدم وجود متابعة من الحى، أو تأخر إجراءات إصدار قرار الترميم، أو لاختلاف سكان العقار على دفع قيمة الترميم، حيث أن بعضهم قد لا يكون ساكن بالعقار ولكن يمتلك شقة بها فقط .

انهيارات عقارات الإسكندرية وإسكان النواب

وأكد، منصور ،أن هذا يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى ويكلف الدولة الكثير ، ويعطى انطباعا سيئا للمستثمر، حيث أن جودة السكن والإجراءات المرتبطة بالمبانى ، تؤخذ فى الاعتبار ، لدى المستثمرين.

وأشار وكيل لجنة الاسكان، أن لكل محافظة لجنة برئاسة نائب المحافظ ، مختصة بالبت السريع فى طلبات الترميم، وبها أعضاء من كليات الهندسة ونقابة المهندسين ،وجهاز التفتيش، مشيرا ان هذه اللجنة بمحافظة الجيزة استطاعت البت فى فى آلاف الطلبات .

وطالب منصور بضرورة تعيين فنيين ومهندسين بالأحياء ، ورغم أن هذا يكلف الدولة فى الموازنة العامة، ولكنه يؤثر بشكل إيجابي على تحسين ترتيب مصر العالمى فى إجراءات التراخيص والبناء، ويزيد ثقة المستثمر الاجنبى والمحلى.

هذا، وقد شهد حي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم بشارع عرابي خلف حمام الورشة، دون إصابات.

وذكرت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل الوزارة، أن غرفة عمليات المحافظة تلقت إشارة بانهيار عقار بشارع عرابي خلف حمام الورشة بحي الجمرك.

وأضاف البيان أنه على الفور توجه فريق الإغاثة بإدارة الجمرك، بقيادة محمد حامد الي موقع البلاغ للمعاينة والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من ارضي ودورين وانهيار العقار بالكامل على سيارة توكتوك والعقار خالي من السكان.