حافلة الزمالك تتجه لاستاد الإسكندرية استعداداً لمواجهة غزل المحلة

/644292/حافلة-الزمالك-تتجه-لاستاد-الإسكندرية-استعدادا-لمواجهة-غزل-المحلة

اتجهة منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة متوجهة إلى ستاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – طارق حامد- أشرف بن شرقي – أيمن حفني- إسلام جابر- محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد سيد “زيزو”

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

وذلك بعدما توقفت مباريات الأبيض لأكثر من شهر، حيث كانت أخر مباراة رسمية خاضها الفريق أمام مصر للمقاصة والتى جمعت بينهما يوم 28 يونيو الماضى، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

كارتيرون

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن خلال مباريات الدوري الممتاز المقبلة.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران مساء أمس الجمعة.

خسر الزمالك الصدارة لحساب النادي الأهلي قبل أيام من مباراته ضد المحلة، حيث فاز الأحمر على وادي دجلة وتساوى مع الفارس الأبيض في عدد النقاط، لكنه اقتنص المركز الأول بفارق المواجهات المباشرة.

ويحتل نادي غزل المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وهو قريب من مناطق الهبوط ، فالفارق بينه وبينها هو 7 نقاط فقط، وهو ما يشير إلى أهمية المباراة للفريقين وصعوبتها المنتظرة على الزمالك.

طاقم حكام مباراة الزمالك وغزل المحلة

أحمد الغندور حكما للساحة

محمود أبو الرجال مساعدا أول

خالد حسين مساعدا ثانيا

أحمد العباسي حكما رابعا

صبحي العمراوي حكم فيديو

أحمد حمدي مساعد حكم فيديو.