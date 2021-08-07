مصدر أمني يكشف حقيقة «حريقة حلوان»

قال مصدر أمنى بخصوص ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بشأن نشوب حريق هائل بوحدة سكنية بأحد العمارات في دائرة قسم شرطة حلوان، بسبب قيام عدد من الأشخاص بإطلاق الألعاب النارية خلال الإحتفال بإحدى المناسبات أمام العمارة مكان الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ما تم تداولة على «فيسبوك» بشأن حريق بعمارة في حلوان

تفاصيل الحريق

بالفحص أتضح عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ إلى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بإندلاع حريق بوحدة سكنية بأحد العقارات بدائرة القسم إثر ماس كهربائى دون حدوث إصابات.

ألعاب نارية

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن قيام كل من «سائق – فنى ألوميتال ، مقيمان بدائرة القسم»، بإستخدام ألعاب نارية إحتفالاً بإحدى المناسبات أمام العقار مكان الواقعة تزامناً مع إندلاع الحريق، وإطلاق الألعاب النارية فى الجهة المقابلة للعقار ، وأنهما لم يتسببا فى نشوب الحريق.

القبض على المتهمين

أمكن ضبطهما وبمواجهتهما قررا بتحصلهما على الألعاب النارية من أحد الأشخاص (بائع متجول – مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه" وبحوزته 3 قطع ألعاب نارية، وبمواجهته أمام جهات التحقيق، قرر شرائها من أحد الباعة المتجولين بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.