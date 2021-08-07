/644287/بيخونها-بعد-شهرين-جواز-دعوي-خلع-من-سمر-في-مدينة-نصر

«حرق أيدي بالنار»..بهذة الكلمات رفعت الزوجة «سمر» صاحبة الـ25 عامًا، دعوى خلع، ضد زوجها «جمال» أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر في القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية ربة منزل داخل محكمة الأسرة

أكتشفت أنه بيخوني بعد شهرين من الزواج

قالت الزوجة لمراسلة «دوت الخليج»داخل محكمة الأسرة مدينة نصر «انا بقالي شهرين متجوزة ولما عرفت ووجهته بالخيابة تعدى عليا بالضرب والسب وقالي أنتي مجنونه .. وراح حرق أيدي بمية النار».

مكالمة هاتفية

وأشارت الزوجة في تصريح خاص لـ«دوت الخليج»:«بعد شهرين من الزواج ، لاحظت ورود مكالمات هاتفية على التليفون الخاص بزوجي، وكلما تحدثت معه يبرر بأنها محادثات بشأن عمله فقط، ولكن الغيرة تملئ قلبي لذلك قررت مراقبته ومراقبة تيلفونه الخاص».

وأكملت الزوجة لـ «دوت الخليج»:«لم ألاحظ شيئ علي زوجي طوال فترة الخطوبة، ولكن مكالمته في التليفون بساعات طويلة جعل الشك يزداد داخل قلبي ،فلم يكن أمامي الأ مراقبته، فقمت بمصارحته فقام بحرق أيدي بالنار وهددني أني اقول أي حاجة عن خيانته لأهلي».

ضربني ورماني في الشارع

واختتمت الزوجة لـ « دوت الخليج» :«بعد تعرض أيدي للحرق، دخلت مع زوجي في مشادة كلامية لمدة ساعتين، حيث بدأ يشتم فيا بألفاظ وحشه بصوت عالي، وبعدها لما قولت له عيب تقول ليا كدا.. فقام بضربي ورماني برة الشقة، فذهبت إلى منزل أسرتى، وقومت برفع دعوة خلع ضدة».