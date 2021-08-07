وزير التنمية المحلية للشباب: لا تتوقفوا عن الإبداع والابتكار والتعلم  

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية بتمكين الشباب في مختلف القطاعات والمجالات بكافة المحافظات ، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون حوالي ٦٠٪؜ من عدد سكان الدولة المصرية .

وأشار شعراوي خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد اليوم الي الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد خاصة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي .

وتابع الوزير موجهاً حديثه للشباب : أنتم أمل مصر ومستقبلها وسواعدها للبناء .. نهتم بأفكاركم ونسعي لإشراككم في مختلف المشروعات التي تقوم بها الحكومة في مختلف المجالات وعلي رأسها مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة خاصة فيما يخص عمليات المتابعة وتنفيذ المشروعات المستهدفة.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية التعاون والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والحكومة لإنجاح كافة المشروعات التي تقوم بها لخدمة المواطنين لتتبؤ مصر مكانتها ووضعها الطبيعي .

وطالب شعراوي الشباب المصري بجميع المحافظات بالاستمرار في التعلم وتطوير أنفسهم ، قائلاً : لا تتوقفوا عن الإبداع والابتكار والتعلم .. وشاركوا بلدكم في مشروعاتها لانكم المستقبل والأمل .

وقدمت " دكتورة نور الهدى الجمال " عرضا حول المشاركة المجتمعية للمؤسسة فى تطوير عدد من مناطق حى الضواحى ببورسعيد ، كالسيدة نفيسة وفاطمة الزهراء، حيث أوضحت الأعمال التنموية الشاملة التى تشهدها منطقة فاطمة الزهراء بالتعاون مع محافظة بورسعيد ، للارتقاء بحياة المواطنين وتحقيق أفضل مستوى خدمي.