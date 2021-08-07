الأنبا مقار يتابع الصبة قبل الأخيرة للقبة والمنارة بكاتدرائية مارمينا

جدة - نرمين السيد - تابع الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر، اليوم السبت أول أيام صوم العذراء مريم، الإنشاءات وصبة القبة قبل الأخيرة بكاتدرائية الشهيد العظيم مار مينا، والقديس البابا كيرلس بالحى الـ 16.





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