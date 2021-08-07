مصر ترحب بتعيين هانس جروندبرج‬⁩ مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ⁧‫اليمن

جدة - نرمين السيد - رحب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بتعيين هانس جروندبرج‬⁩ مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى ⁧‫اليمن، وقال عبر موقع تويتر "نرحب بتعيين ⁧‫هانس جروندبرج‬⁩ مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى ⁧‫اليمن‬⁩ ونتطلع للعمل معه فى جهوده لدعم تسوية شاملة للأزمة اليمنية".





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