المصريين الأحرار ينعى دلال عبدالعزيز: فقدنا اثنين من عائلة فنية فى شهور

جدة - نرمين السيد - وأكد الحزب، فى بيان له، أن العائلة الفنية فقدت اثنين من بيت واحد خلال شهور معدودة، غيب الموت الفنان الكوميديان سمير غانم، ولحقت به زوجته القديرة دلال عبدالعزيز بعد الإصابة بالفيروس اللعين "كورونا".

وتقدم المصريين الأحرار، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة وجميع القطاع الفنى وجماهير الفنانة الراحلة فى الفقيدة، داعيا المولى –عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها الفردوس الأعلى ويلهم العائلة الصبر والسلوان.