صور.. القومى للمرأة بالجيزة يقيم ندوة للتعريف بالخدمات البنكية

جدة - نرمين السيد - أقام فرع المجلس القومى للمرأة بالجيزة، اليوم السبت، بمقر مؤسسة نساء من أجل التنمية، ندوة للتعريف بماهية الشمول المالى والمنتجات البنكية البسيطة، التى تناسب المرأة المعيلة والمهمشة وأصحاب المشروعات الصغيرة ورائدات الأعمال، بالإضافة إلى كيفية التواصل مع البنوك للحصول على القروض المسيرة وأساليب السداد، وكيفية إقامة مشروعات جماعية للنساء.





وأقيمت الندوة فى إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بأهمية تعريف النساء والفتيات بالخدمات البنكية المختلفة وماهية الشمول المالى، وإشراف ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بالجيزة. حاضر فى الندوة شرين جابر عضو الفرع والمسؤولة بالبنك الزراعى، كما شرحت جمهورية عبد الرحيم، معنى الشمول المالى، وكيفية إدارة مشروعات صغيرة للأفراد والمجموعات. واختتم اللقاء بعدد من الاستفسارات عن كيفية استخراج كارت ميزة وخدمات المقدمة من البنك. يذكر أن مؤسسة نساء من أجل التنمية بكرداسة، ترأس مجلس إدارتها جمهورية عبد الرحيم، عضو فرع المجلس القومى للمرأة بالجيزة.

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