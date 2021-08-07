الأنبا مرقس يرسم 71 شماسا فى بدء صوم العذراء مريم

جدة - نرمين السيد - ترأس اليوم السبت، الأنبا مرقس مطران شبر الخيمة وكل توابعها، صلوات القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بمسطرد.



جدة - نرمين السيد - ترأس اليوم السبت، الأنبا مرقس مطران شبر الخيمة وكل توابعها، صلوات القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بمسطرد. حيث قام نيافته بسيامة 71 شماسًا برتبة مرتل وترقية 20 شماسًا برتبة قارئ.

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