/644289/إنحاز-تاريخي-للمرأة-المصرية--رياضة-البرلمان-تهنئ-فريال-أشرف-وتشيد-بدعم-القيادة-السياسية

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن فوز لاعبة الكاراتيه فريال أشرف بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020، إنجاز تاريخي في ظل رعاية غير مسبوقة للرياضة المصرية والرياضيين من الرئيس عبدالفتاح السيسي .

فريال أشرف وتحيا مصر

وأكد رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الانجاز الذي حققته فريال أشرف يأتي استمرارا لتفوق المرأه المصريه في كل المجالات، بفضل دعم القيادة السياسية التي أعطت المراة حقوق لم تشهدها من قبل موجها التهنئة لها وللاعب احمد الجندي صاحبة الفضية الثانية للفراعنة في الألعاب الأولمبية بعدما اقتنص أحمد الجندي الفضة في الخماسي الحديث.

وأشاد رئيس د لجنة الشباب بحصول مصر علئ 6 ميداليات في طوكيو 2020 وهي تعد أعلي حصيلة متنوعة من الميداليات في دورة واحدة حققتها مصر، لافتا إلي أن نتائج مصر رفعت تصنيفا العالمي أكثر من ٣٠ مركز بعد حصولنا علي ذهبية وفضية .

رئيس رياضة النواب وفريال أشرف

وفازت مصر ب ٦ ميداليات منها ذهبية وفضية اليوم و٤ميداليات برونزية في طوكيو 2020 أولاها كانت من نصيب هداية ملاك في التايكوندو وزن أقل من 67 كجم والثانية لسيف عيسى في التايكوندو وزن أقل من 80 كجم.والثالثة لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم.والرابعة لجيانا لطفي في الكاراتيه وزن أقل من 61 كجم.