«وزيرا العدل والإسكان ومفتي الجمهورية» يفتتحون مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة (صور)

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افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، مقر مجمع النيابات الإدارية الجديد بالقاهرة الجديدة.

دوت الخليج يرصد في السطور تفاصيل افتتاح مقر مجمع النيابات الإدارية الجديد بالقاهرة الجديدة

كما حضر حفل الافتتاح المستشارون سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء صلاح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري.

كبار رجال الدولة

وحضر الحفل لفيف من كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشـيوخ، شمل الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والأنبا اكليمندس الأسقف العام نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني - بطريرك الكرازة المرقسية.

بدأت مراسم حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت فضيلة الشيخ أحمد نعينع، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تضمن نبذة تاريخية عن النيابة الإدارية ورؤساءها من نشأتها وحتى الأن، والتطور التي شهدته في عهد المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة خلال العامين السابقين.

كلمة شكر

كما قام اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بإلقاء كلمة وجه فيها الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والسيدات والحضور.

وأكد فيها على التعاون الوثيق الذي تم بين أجهزة الدولة والجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ المبنى في أبهى صورة تحت رعاية رئيس الجمهورية لكي تكون حصون العدالة لائقة بمرتاديها.

ووجه الشكر للدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ورئيس هيئة النيابة الإدارية على تذليل كافة الصعوبات في سبيل تنفيذ المبنى، موكدا إن ذلك جاء في إطار البرتوكول المبرم بين النيابة الإدارية ووزارة الإسكان متمثلة في الجهاز المركزي للتعمير من أجل تطوير وانشاء مجمعات للنيابة الإدارية.

مجمع النيابات الإدارية

أعقبتها كلمة المستشار عصام المنشاوي، التي رحب فيها المستشار عمر مروان وزير العدل وبالحضور الكريم، مؤكدًا أن تنفيذ مجمع النيابات الإدارية جاء وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن تكون مقار المحاكم والنيابات لائقة بأعضاء الهيئات القضائية والمواطنين المترددين عليها، كما قدم الشكر لأجهزة الدولة المختلفة التي بذلت الجهد في تقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ المبنى في أحسن صورة وأهمية موقع مجمع النيابات في كونه قريب من العاصمة الإدارية المزمع انتقال وزارات الدولة ومؤسساتها إليها.

ونقل المستشار عمر مروان وزير العدل، في كلمته تحيات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقدم الشكر للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية مهنئًا سيادته على افتتاح هذا الصرح العظيم لهيئة النيابة الإدارية، مؤكدا على توجه النيابة الإدارية في مسايرة الدولة ومسايرة مبادئ الجمهورية الجديدة في تهيئة المباني اللائقة للمستشارين وللمواطنين المتعاملين مع تلك الجهات، وحرص النيابة الإدارية على مسايرة الدولة في مسار التحول الرقمي، كما كان لها السبق في تمكين المرأة في مجالات غير مسبوقة مثل تمثيل الادعاء بالمحاكم إلى جانب تمكين الشباب باعتبارهم نواة المجتمع ومستقبل هذا الوطن، مختتماً حديثه بالتأكيد على الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لإعلاء دولة سيادة القانون وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجدير بالذكر أن المبنى مقام على مساحة عشرين ألف متر مربع، ومكون من بدروم وأرضي وعدد خمسة أدوار متكررة، ويحتوي على عدد من النيابات بإجمالي ٥٧٦ غرفة، بالإضافة لقاعة المؤتمرات الكبرى وصالة كبار الزوار وعدة قاعات متعددة الأغراض، وكافيتريا على مساحة ٥٥٠ متر، واستراحات مخصصة للسادة الأعضاء، كما تم تجهيز المبنى بأحدث وسائل الأمان والحماية والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تواكب العصر، فضلًا عن تجهيزات متكاملة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

درع النيابة الإدارية

وفى الختام اهدى المستشار عصام المنشاوي، بإهداء درع النيابة الإدارية للمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، وللواء صلاح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور شوقي علام – مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والانبا اكليمندس ممثلاً عن الكنيسة المصرية.

وقال المستشار محمد سميرالمتحدث باسم النيابة الإدارية، أن افتتاح المقر الجديد ضمن الرؤية التي تبناها المستشار عصام المنشاوي، منذ توليه للتوسع في إنشاء مقرات جديدة للنيابة الإدارية حرصاً على التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.