/644286/حارس-مرمي-الأهلي-السابق-يثير-الجدل-بتغريدة-غامضة-معجب-أكثر-بالميدالية-الفضية-لبطلنا-الجندي

توج أحمد الجندي بميدالية فضية في منافسات الخماسي الحديث، بدورة اولمبياد طوكيو 2020، بعد حصد المركز الثاني في البطولة، وليكون أول مصري وعربي يحصد فضية في الخماسي الحديث في تاريخ اللعبة، في الأولمبياد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر أحمد فوزي حارس مرمي الأهلي السابق عبر حسابة الشخصي”فيس بوك” معلقاً:”أكيد ألف مليون مبروك “لفريال أشرف” ولكني معجب أكثر بالميدالية الفضية لبطلنا الجندي في الخماسي الحديث لأنها لعبة صعبة جدا وعشان تتقنها لازم تتقن سباحة وفروسية وعدو وده يديك مؤشر أن فيه أبطال كثير في بلدنا بس اللي ينقب ويدور ، ٢/ لازم نعرف أن العنصر النسأىي في مصر مهم جدا ا وأبطاله كثير في بلد تعتبر رياضة النساء حاجة عيب عشان كده لازم نحفزهم علي التفوق الرياضي.

وتابع:”٣/جيانا فاروق صيدلانية =برونز فريال أشرف صيدلانية =ذهب أحمد الجندي مهندس =فضة إذن التفوق الدراسي لا يعوق التفوق الرياضي ولكنه يعضضه في الألعاب التي تحتاج الي علم وذكاء ٤/الرياضات الفردية أهم من الرياضات الأخري في جمع الألقاب الخلاصة عشان موجعش دماغكم لازم نغير الفكر المجتمعي تجاه الرياضة ونشجع الرياضات الشهيدة والفردية كما يجب مبروك لمصر التألق في اللحظات الأخيرة ويارب كتر أفراحنا.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعباً ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

مصر في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.