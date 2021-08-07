بعد ساعات من وفاتها..مشهد رحيل دلال عبدالعزيز في«حديث الصباح والمساء» يشعل السوشيال ميديا

/644285/بعد-ساعات-من-وفاتهامشهد-رحيل-دلال-عبدالعزيز-فيحديث-الصباح-والمساء-يشعل-السوشيال-ميديا

تداول العديد من رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية مشهد للراحلة دلال عبد العزيز في أحد الأعمال الدرامية بعنوان «حديث الصباح والمساء» الذي تم طرحه في عام 2001 أي مايقرب من 21 عاما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشهد دلال عبد العزيز في حديث الصباح والمساء

ظهرت دلال عبد العزيز خلال المشهد علي السرير بعد وفاتها وهي في الكفن، ويتردد صوت عبلة كامل وهي تقول: "مع السلامة يا نعمة، الله يرحمك يا نعمة، يا أميرة يا بنت الناس الطيبين، يا عشرتك الحلوة يا نعمة، خلاص ياختي، خلاص لا أنيس ولا جليس، عدمت الحبايب من بعدك يا نعمة، يا مقرب البعيد يارب".

استرجع رواد السوشيال ميديا هذا المشهد وبكاء صديقتها عبلة كامل عليها، مشيدين بأداءها ومرفقين بعض التعليقات المؤثرة المليئة بكلمات الأسى وقلة الحيلة لرحيل دلال عبد العزيز.

مشهد وفاة دلال عبد العزيز في ملوك الجدعنة أخر إضاقتها في الفن

وظهرت أيضا دلال عبد العزيز للمرة الثانية في مشهد رحيل مؤثر ضمن أحداث مسلسل الرمضاني الماضي الذي أتى بعنوان «ملوك الجدعنة» وظهرت دلال عبد العزيز خلال مشهد وافتها في مسلسل «ملوك الجدعنة» وهي تستقبل والدها سرية الذي يجسده الفنان عمرو سعد وهي توصيه بعض الوصايا حول أخوته وصديقه سفينة وكأنها كانت تشعر بأن رحيلها قادم في ذلك الوقت لا محال ثم أخذت تردد: “"الله.. الله.. ماشاء الله.. الله أكبر.. الله أكبر"، في مشهد مؤثر أختلج من أجله القلوب وفزع بسبب المشاهدين.

رحيل الفنانة دلال عبد العزيز

وتعاش تلك المشاهد الأن بعد أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام، فكتب:"والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".