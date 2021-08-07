/644284/فريال-أشرف-تحصل-على-أكبر-مكافأة-وراتب-شهري--بعد-حصولها-على-الذهبية-تفاصيل

تحصل فريال أشرف، بطلة مصر في الكاراتية ، والحاصلة على الميدالية الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020 في إنجاز هو الأول في تاريخ السيدات المصريات ، حيث تعد فريال هي أول سيدة مصرية تحصد برونزية ذهبية، على مكافأة مالية كبيرة بجانب راتب شهري مدى الحياة، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

ووفقا للائحة وزارة الشباب والرياضة فإن فريال أشرف بطلة مصر في الكاراتية تحصل على راتب شهري 3500 جنيه بجانب مليون جنية جائزة فورية بعد حصدها الميدالية الذهبية للبعثة المصرية.

جوائز أحمد الجندي وفريال أشرف

على جانب أخر يحصل أحمد الجندي والحائز على الفضية في الخماسي الحديث بعد منافسة قوية على راتب شهري 2500 جنيه بجانب مكافأة فورية قدرها 7500 ألف جنيه ، بعد تحقيق أول ميدالية فضية للبعثة المصرية في طوكيو2020.

لحظه تاريخة لمصر في طوكيو

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لحظة استلام بطلتنا فريال اشرف الميدالية الذهبية ورفع العلم المصري والنشيد الوطني 🇪🇬

بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي 🥇🥇 pic.twitter.com/gLK3CA85TW — د. أبوبكر الصياد 🇪🇬 (@Bakroo92) August 7, 2021

ونجحت فريال أشرف في التتويج بالميدالية الذهبية، بمنافسات الكاراتية، لوزن أكثر من 61 كج، بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد فوزها على بطلة أذربيجان بنتيجة 2/0.

ولمشاهدة لحظة فرحة فريال أشرف بتتويجها بالميدالية الذهبية اضغط

للتاريخ أول ذهبية لمصر في تاريخ لعبة الكاراتيه أولمبياد طوكيو فخر مصر بطلتنا فريال اشرف مبروووووك ❤️🇪🇬👏#فريال_اشرف pic.twitter.com/AG6FiJlzru — Gad Adly (@Gadadly3) August 7, 2021

مشوار تأهل فريال أشرف إلى نهائي منافسات الكاراتية

تمكنت المصرية فريال أشرف التغلب على نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وكانت قد حققت فريال أشرف الفوز في أول مباراتيين بالمجموعة الثانية، على بطلي الصين وسويسرا.

وفي المباراة الثالثة تعرضت فريال أشرف للهزيمة أمام بطلة إيران.

وتعادلت في المباراة الرابعة والأخيرة مع بطلة الجزائر.

وبتلك النتجية تأهلت فريال أشرف إلى الدور نصف النهائي من المنافسات.

ثم تأهلت إلى الدور نصف النهائي أمام نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا

ونجحت فريال في تحقيق الفوز على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر في منافسات الكاراتيه، بعدما فازت المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية.

تصريحات فريال أشرف

وقالت فريال أشرف عقب تأهلها إلى الدور نصف النهائي: "سعيدة بتكليل تعب 4 سنوات والتأهل لدور نصف النهائي من المسابقة".

وتابعت: "كان هناك ضغط عصبي ونفسي كبيرين، ولكن جميعنا نأمل في العودة بالميداليات ورفع رأس مصر عالياً".

وأضافت: "أحب أتوجه بالشكر لجميع من ساعدني، وخاصة والدتي التي طالما دعمتني، هذا إنجازها وليس إنجازي".

استكملت: "المواجهات صعبة للغاية، خاصة أننا نواجه أبطال في بلادهم، ولكن البطولة لم تنتهي".

واختتم حديثها: "امل في حصد الميدالية الذهبية لمصر، وتحقيق إنجاز جديد للمصريين في أولمبياد طوكيو 2020".