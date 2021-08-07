/644282/بعد-العثور-على-جثته-داخل-المقابر--النيابة-تباشر-التحقيقات-في-مقتل-طفل-أطفيح

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، التحقيقات في مقتل طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، في أطفيح بالجيزة بدافع سرقة «التوك توك» الخاص به.

وكان عُثر على جثته داخل المقابر، وتستمع النيابة لأقوال أسرة الطفل للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وطلبت النيابة تحريات ضباط المباحث حول الواقعة وسرعة القبض على مرتكبيها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيقات في مقتل طفل بدافع سرقة «التوك توك»

المناظرة الأولية لجثة الطفل

كشفت المناظرة الأولية لجثمان الطفل الذ يبلغ من العمر 11 عامًا، أن هناك آثار خنق حول الرقبة، وأتضح أن الطفل يدعي "محمود. ع" كان يعمل سائق على «توك توك»، لكسب لقمة العيش ومساعدة أهله، بسبب إصابة والده في حادث منذ عام.

يوم الجريمة .. إختفائة ساعات طويلة

وكشفت التحقيقات، أن الطفل، في يوم الواقعة، خرج للعمل على التوك توك، من الساعة الثامنة صباحًا، وبعد اختفائه ساعات طويلة، بحثت عنه الأسرة، وعُثر عليه في المقابر، لافتة إلى أن الهدف من الجريمة هو سرقة "التوك توك".

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفل بالمقابر بمنطقة أطفيح، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعُثر على جثة طفل وتعرفوا على هويته، تحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفل يعمل سائقًا لـ"توك توك"، واختفى بعد خروجه للعمل، حيث انقطع الاتصال به، وعُثر على جثته بالمقابر، وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.