/644276/سيناريو-غريب-يحرم-السعودي-حامدي-من-ذهب-الكاراتيه

فقد السعودي طارق حامدي، لاعب الكاراتيه، فرصة تاريخية لحصد الميدالية الذهبية، بعد خسارته في المباراة النهائية من منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو لحساب منافسه الإيراني سجاد قنجزاده، بقرار تحكيمي، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

خساراة حامدي للذهبية

وكان طارق يتقدم بنتيجة (4-1) ويتفوق على منافسه قبل دقيقتين من نهاية اللقاء، إلا أنه اركتب خطأ فنيا ونال إنذارا من الدرجة الرابعة، بسبب "اللعب العنيف" وفقا لقرار الحكم، ليخسر اللقاء ويكتفي بالميدالية الفضية.

وحصد حامدي، الميدالية الأولى للسعودية خلال دورة طوكيو، وذلك من خلال منافسات الكاراتيه رجال وزن 75 كجم "كومتيه".

وقرر الحكم طرد حامدي، بسبب ركل وجه منافسه سجاد معتبرا اللعبة عنيفة، لتذهب الميدالية الذهبية إلى الإيراني سجاد غانجزاده، الذي سقط على الأرض مصابا وخرج من الصالة على المحفة.

وبلغ حامدي المباراة النهائية، بعد تجاوز منافسه الياباني آراغا ريوتارو، متصدر المجموعة الأولى، بنتيجة (2-0).

مشوار طارق حامدي في أولمبياد طوكيو

وكان حامدي المصنف التاسع عالمياً، قد ظهر بمستوى مميز خلال المنافسات، وتغلب في المباريات التأهيلة على الكندي دانيال بنتيجة (10-3)، وعلى الأمريكي براين بنتيجة (4-1)، وتعادل مع الإيراني سجاد بنتيجة (0-0)، فيما كانت الخسارة الوحيدة له أمام الكرواتي إيفان بنتيجة (2-3).

نجحت فريال أشرف في التتويج بالميدالية الذهبية، بمنافسات الكاراتية، لوزن أكثر من 61 كج، في أولمبياد طوكيو 2020:

ولمشاهدة لحظة فرحة فريال أشرف بتتويجها بالميدالية الذهبية اضغط

للتاريخ أول ذهبية لمصر في تاريخ لعبة الكاراتيه أولمبياد طوكيو فخر مصر بطلتنا فريال اشرف مبروووووك ❤️🇪🇬👏#فريال_اشرف pic.twitter.com/AG6FiJlzru — Gad Adly (@Gadadly3) August 7, 2021

مشوار تأهل فريال أشرف إلى نهائي منافسات الكاراتية

تمكنت المصرية فريال أشرف التغلب على نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وكانت قد حققت فريال أشرف الفوز في أول مباراتيين بالمجموعة الثانية، على بطلي الصين وسويسرا.

وفي المباراة الثالثة تعرضت فريال أشرف للهزيمة أمام بطلة إيران.

وتعادلت في المباراة الرابعة والأخيرة مع بطلة الجزائر.

وبتلك النتجية تأهلت فريال أشرف إلى الدور نصف النهائي من المنافسات.

ثم تأهلت إلى الدور نصف النهائي أمام نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا

ونجحت فريال في تحقيق الفوز على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر في منافسات الكاراتيه، بعدما فازت المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية.