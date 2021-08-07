/644275/نادي-الشمس-يقرر-مكافأة-خاصة-وحفل-ضخم-للاعبه-أحمد-الجندى-بعد-حصد-فضية-طوكيو

قرر مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة أسامة أبو زيد، صرف مكافأة خاصة لأحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث بعدما حقق فضية لمصر فى أولمبياد طوكيو الحالية 2020 ليرتفع رصيد ميداليات مصر إلى رقم 6 ميداليات، واحدة فضية، و4 برونزية بالإضافة إلى ميدالية ذهبية حققتها فريال أشرف فى الكاراتيه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويجهز نادى الشمس حفلا ضخما للاحتفال بأحمد الجندى بحضور عدد من قيادات الرياضة ونجوم مصر لتكريم اللاعب بعدما نجح فى تحقيق أول ميدالية فضية لمصر فى أولمبياد طوكيو.

نجح بطلنا أحمد الجندي لاعب منتخب مصر ونادي الشمس، في اقتناص الميدالية الفضية لمنافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد ريمونتادا تاريخية في السباق الأخير .

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب