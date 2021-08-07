الرئيس السيسى: فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر بالمحافل الدولية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020. وقال الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات. فخور بابنتي فريال أشرف، وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية". 377dc6b1-f04d-440e-b79a-e9c9cef9779b

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