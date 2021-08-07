الرئيس السيسى يتقدم بالتهنئة للبطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه...

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التنهئة لفريال أشرف، لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، أتقدم بالتهنئة لإبنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "فخور بإبنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".

وتوجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه، بميدالية ذهبية بعد فوزها في النهائي لمنافسات فردي سيدات وزن فوق 61 كجم للكاراتيه، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 . وتعد هذه الميدالية هي الأولى عربيا وأفريقيا في الكاراتيه بالأوليمبياد.

وكانت تأهلت فريال للدور النهائي بعد تغلبها على لاعبة كازاخستان بنتيجة 6 -4.