وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان سوق الخضار و الأسماك وبازار بورسعيد...

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم ، عقب اجتماع موسع بديوان عام محافظة بورسعيد ، سوق الخضار والفاكهة والأسماك وبازار بورسعيد الجديد في حي العرب ببورسعيد واللذان تم إنشاؤهما على طراز حضاري للقضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظة.

وتابع "الوزير " و " المحافظ " سير العمل داخل سوق السمك وسوق الخضروات ، وتقديم الخدمات المواطنين ، كما حرصا على لقاء البائعين و الحديث معهم حول السلع المقدمة للمواطن وآرائهم فى المشروعات التى شهدتها بورسعيد .

وأشاد " اللواء محمود شعراوى " بالتطور الذي شهده سوق السمك وبيع الأسماك الطازجة وطهيها وتناولها في محلات مخصصة داخل السوق، والتي يقبل عليها أبناء المحافظات الأخرى وحصولهم على خدمة مميزة في مكان واحد وكذلك بازار بورسعيد الذي جمع محلات وأسواق الخضر جملة وقطاعي .

ومن جانبه ، وجه " محافظ بورسعيد " الشكر للقيادة السياسية والوزراء المعنيين على تطوير بورسعيد وإنهاء عصر الاسواق العشوائية وإقامة مجمعات عمرانية على أعلى مستوى ساهمت فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وجاءت مواكبة للتنمية التى تحدث فى كافة القطاعات .