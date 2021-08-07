السفير المصري في مالاوي يسلم مساهمة مالية مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة...

قام السفير حسن أحمد شوقى، سفير مصر لدى مالاوي، بتسليم مساهمة مالية مقدمة لوزارة الخارجية المالاوية إلى "لاكي سيكويزي"، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية المالاوية، وذلك لشراء مجموعة من المستلزمات الطبية لمكافحة فيروس كورونا لاستخدامها خلال اجتماعات قمة تجمع "السادك" المقرر انعقادها في العاصمة المالاوية ليلنجواي خلال الفترة 9-19 أغسطس الجاري.

هذا، وقد أشاد السفير المصري بالعلاقات المتميزة التى تربط البلديّن منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية عام 1964، كما استعرض التعاون الحالي بين مصر ومالاوي في مجال بناء قدرات الكوادر المالاوية في العديد من المجالات الحيوية من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلاً عن الدور الحيوى للوكالة المصرية في دفع العملية التنموية في مالاوي من خلال تقديم مساعدات فنية ولوجيستية، وآخرها تقديم مساعدات من أجهزة الإتصالات والإلكترونيات لوزارة الخارجية المالاوية للمساهمة في إنشاء أكاديمية لتدريب الدبلوماسيين بالإضافة إلى المساعدات الانسانية والإغاثية التي تقدمها لمالاوي في حالات الطوارئ والأزمات.

ومن جانبه، أعرب السكرتير الدائم لوزارة الخارجية المالاوية خلال مراسم تسليم المساهمة المالية عن تقدير مالاوي قيادة وحكومة وشعباً لمساندة مصر لها خلال شتى الأزمات التى مرت بها، مُشيداً بتوقيت المساهمة في ضوء تنظيم مالاوي لقمة تجمع "السادك" والمقرر مشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات بها.

كما أعرب المسئول المالاوي عن تطلع بلاده لعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلديّن، وإنشاء مجلس للاستثمار والأعمال مصري مالاوي مشترك، وتفعيل الاتفاقيات الثُنائية الموقعة بين البلديّن وخاصة الاتفاقيات الخاصة بتعزيز معدلات التجارة والاستثمار البينية، مؤكداً على امتنان بلاده لما تقدمه مصر لمساعدة بلاده خاصة في مجالات بناء القدرات والتعليم، ومثنياً على الدور المصري الرائد في دعم الدول الأفريقية والدفاع عن مصالح القارة دولياً.