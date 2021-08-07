رسميا.. يد فرنسا تفوز على الدنمارك وتتوج بالذهبية بأولمبياد طوكيو

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توج منتخب فرنسا بالميدالية الذهبية، عقب فوزه على منتخب الدنمارك، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات نهائي المسابقة، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

تتويج فرنسا بالذهبية

فاز منتخب فرنسا بالميدالية الذهبية بعدما تغلب على نظيره الدنمارك، في نهائي المسابقة.

وكان قد تأهل منتخب الدنمارك بعدما فاز على منتخب إسبانيا في نصف نهائي المسابقة.

بينما تأهل منتخب فرنسا بعد فوزه على منتخبنا الوطني في نصف النهائي.

وكان قد تعرض منتخبنا الوطني لكرة اليد للهزيمة على يد منتخب إسبانيا، وفقد فرضة التتويج بالميدالية البرونزية.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 7، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن الفراعنة من الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي، بنتيجة 31/25.

وتعرضوا للخساراة أمام منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي من المسابقة.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، كأول منتخب عربي وإفريقي يتواجد في هذا الدور من منافسات كرة اليد في الدورات الأولمبية.

ويعد تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي في هذه الدورة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

ولكن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في تلك المرة، هو تأهلهم إلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

حيث لم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالأنتا 1996، وسيدني 2000.